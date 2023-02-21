Гостевская Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостевская Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Гостевский Степан Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гостевский Михаил Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор

Рождение ребёнка
1785

Сын: Гостевский Максим Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гостевский Лукьян Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор

Рождение ребёнка
1798

Сын: Гостевский Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гостевский Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Гостевский Федор

Место жительства
Неизвестно
дер. Анисимовская Вологодской обл
Смерть
Неизвестно
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