Гостевская Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Гостевский Степан Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гостевский Михаил Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гостевский Максим Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гостевский Лукьян Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор
Рождение ребёнка
1798
Сын: Гостевский Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гостевский Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Гостевский Федор
Место жительства
Неизвестно
дер. Анисимовская Вологодской обл
Смерть
Неизвестно