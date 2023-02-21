Гостевская Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостевская Анисья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мальгина Федосья Степановна

Отец ребёнка: Гостевский Степан Федорович

Место жительства
Неизвестно
дер. Анисимовская Вологодской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гостевский Степан Федорович

Смерть
Неизвестно
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