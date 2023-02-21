Гостевская Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мальгина Федосья Степановна
Отец ребёнка: Гостевский Степан Федорович
Место жительства
Неизвестно
дер. Анисимовская Вологодской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно