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Петр Тимофеев
Петр Тимофеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тимофей Федоров
1758 г.р.
Мать
Домна Григорьева
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Тимофей Федоров
Мать:
Домна Григорьева
Смерть
Неизвестно
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