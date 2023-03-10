Домна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1779

Сын: Елисей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Федоров

Смерть
Неизвестно
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