Домна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1779
Сын: Елисей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Федоров
Смерть
Неизвестно