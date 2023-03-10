Тимофей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Федор Филиппов
Мать: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михаил Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Елисей Тимофеев
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Григорьева
Смерть
Неизвестно