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Тимофей Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Федор Филиппов

Мать: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Елисей Тимофеев

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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