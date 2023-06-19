Сосуняевъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосуняевъ Яковъ

Сосуняевъ Яковъ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1719

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Сосуняевъ Кузьма

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Сулявъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марья

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Сулявъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана