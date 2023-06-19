Сосуняевъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Сосуняевъ Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сулявъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сулявъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана