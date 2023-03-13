Сулявъ Петръ
Место рожденияРамодановка
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Сосуняевъ Яковъ
Мать: не указана
Рамодановка
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сулявъ Прохоръ
Мать ребёнка: Сулява Василиса Андреева
Рамодановка
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Сулява Василиса Андреева
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулява Василиса Андреева