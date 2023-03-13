Сулявъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулявъ Петръ

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Сосуняевъ Яковъ

Мать: не указана

Рамодановка
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сулявъ Прохоръ

Мать ребёнка: Сулява Василиса Андреева

Рамодановка
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Сулява Василиса Андреева

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулява Василиса Андреева

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