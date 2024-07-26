Виноградова Татьяна Константиновна 08.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Виноградова Татьяна Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.12.1911

умерла 13.01.1991

Супруги
Добронравов Дмитрий АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Добронравова Наталья Дмитриевна20.08.1941 г.р.
Добронравов Павел Дмитриевич21.08.1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добронравов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
20.08.1941

Дочь: Добронравова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
21.08.1947

Сын: Добронравов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
28.03.1949

Дочь: Добронравова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович

Смерть
13.01.1991

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