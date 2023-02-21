Виноградова Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1911
Дата смерти13.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1941
Дочь: Добронравова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
21.08.1947
Сын: Добронравов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добронравова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1991