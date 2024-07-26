Виноградова Татьяна Константиновна
женский, родилась 08.12.1911
умерла 13.01.1991
Супруги
Добронравов Дмитрий АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Добронравова Наталья Дмитриевна20.08.1941 г.р.
Добронравов Павел Дмитриевич21.08.1947 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1941
Дочь: Добронравова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
21.08.1947
Сын: Добронравов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
28.03.1949
Дочь: Добронравова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович
Смерть
13.01.1991