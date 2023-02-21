Виноградова Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Татьяна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1911

Дата смерти

13.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1941

Дочь: Добронравова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
21.08.1947

Сын: Добронравов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добронравова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Добронравов Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добронравов Дмитрий Александрович

Смерть
13.01.1991
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