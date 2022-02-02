Добронравова Елена Дмитриевна
женский, родилась 28.03.1949
умерла 17.02.2018
МатьВиноградова Татьяна Константиновна08.12.1911 г.р.
ОтецДобронравов Дмитрий АлександровичНеизвестно г.р.
Супруги
Коноплин Александр Семёнович1933 г.р.
Дети
Добронравов-Коноплин Денис Александрович22.05.? г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949
Рождение ребёнка
22.05.?
Сын: Добронравов-Коноплин Денис Александрович
Отец ребёнка: Коноплин Александр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.2018