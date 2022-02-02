Добронравова Елена Дмитриевна 28.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Добронравова Елена Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.03.1949

умерла 17.02.2018

Мать
Виноградова Татьяна Константиновна08.12.1911 г.р.
Отец
Добронравов Дмитрий АлександровичНеизвестно г.р.
Супруги
Коноплин Александр Семёнович1933 г.р.
Дети
Добронравов-Коноплин Денис Александрович22.05.? г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949

Отец: Добронравов Дмитрий Александрович

Мать: Виноградова Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
22.05.?

Сын: Добронравов-Коноплин Денис Александрович

Отец ребёнка: Коноплин Александр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплин Александр Семёнович

Смерть
17.02.2018

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