Манухинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Манухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Корнева Прасковія
Мать ребёнка: Манухина Авдотья
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акилова Татьяна
Мать ребёнка: Манухина Авдотья
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Манухина Авдотья
Рождение ребёнка
15.04.1861
Дочь: Московцева Агаѳія
Мать ребёнка: Манухина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манухина Авдотья