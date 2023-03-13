Манухинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манухинъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Манухинъ Иванъ

Мать: Манухина Арина Филимонова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Корнева Прасковія

Мать ребёнка: Манухина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акилова Татьяна

Мать ребёнка: Манухина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Манухина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1861

Дочь: Московцева Агаѳія

Мать ребёнка: Манухина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манухина Авдотья