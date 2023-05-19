Корнева (Манухина) Прасковія
Место рождения
Дата рождения1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Манухинъ Андрей
Мать: Манухина Авдотья
Рождение ребёнка
08.05.1869
Сын: Корневъ Иванъ
Отец ребёнка: Корневъ Николай
Рождение ребёнка
27.09.1872
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Корневъ Николай
Рождение ребёнка
19.01.1876
Сын: Корневъ Максимъ
Отец ребёнка: Корневъ Николай
Рождение ребёнка
03.07.1885
Сын: Корневъ Сергій
Отец ребёнка: Корневъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корневъ Николай