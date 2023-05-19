Корнева (Манухина) Прасковія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Манухина) Прасковія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Манухинъ Андрей

Мать: Манухина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1869

Сын: Корневъ Иванъ

Отец ребёнка: Корневъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1872

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Корневъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1876

Сын: Корневъ Максимъ

Отец ребёнка: Корневъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1885

Сын: Корневъ Сергій

Отец ребёнка: Корневъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корневъ Николай

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