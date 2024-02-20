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Заяц Хуян Иван Трифонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1903

Дата смерти

08.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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1928 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Заяц Хуян Трифон Константинович

Мать: Пелагея Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заяц Хуян Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заяц Хуян Александра Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1928

Сын: Заяц Хуян Николай Иванович

Мать ребёнка: Заяц Хуян Александра Николаевна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
До 1928

Жена: Заяц Хуян Александра Николаевна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1937

Сын: Заяц Хуян Константин Иванович

Мать ребёнка: Заяц Хуян Александра Николаевна

с Кр Поляна Донецкойобл.
Смерть
08.03.1975
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
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