Заяц Хуян Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц Хуян Константин Иванович

Место рождения

с Кр Поляна Донецкойобл.

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Заяц Хуян Иван Трифонович

Мать: Заяц Хуян Александра Николаевна

с Кр Поляна Донецкойобл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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