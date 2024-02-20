Заяц Хуян Трифон Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1870
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
27.05.1902
Жена: Пелагея Дмитриевна
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1903
Сын: Заяц Хуян Иван Трифонович
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гутова Чалбаш Александра Трифоновна
Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна
Смерть
1934
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна