Заяц Хуян Трифон Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаяц Хуян Трифон Константинович

Заяц Хуян Трифон Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1870

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Заяц Хуян Константин Саввич

Мать: Заяц Хуян Федора Филипповна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
27.05.1902

Жена: Пелагея Дмитриевна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1903

Сын: Заяц Хуян Иван Трифонович

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гутова Чалбаш Александра Трифоновна

Мать ребёнка: Пелагея Дмитриевна

Смерть
1934
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close