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Заяц Хуян Николай Иванович

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Место рождения

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна

Дата рождения

23.07.1928

Дата смерти

02.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1928

Отец: Заяц Хуян Иван Трифонович

Мать: Заяц Хуян Александра Николаевна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
19.12.1948

Жена: Заяц Хуян Валентина Ивановна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
10.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заяц Хуян Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заяц Хуян Валентина Ивановна

Смерть
02.09.2011
с. Красная Поляна, Украина
Похороны
Неизвестно
с. Красная Поляна, Украина
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