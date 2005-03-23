Заяц Хуян (Коссе) Валентина Ивановна
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Дата рождения17.01.1927
Дата смерти23.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
19.12.1948
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
10.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заяц Хуян Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заяц Хуян Николай Иванович
Смерть
23.03.2005
Украина Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна / с. Нова Каракуба