Заяц Хуян (Коссе) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заяц Хуян (Коссе) Валентина Ивановна

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Место рождения

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна

Дата рождения

17.01.1927

Дата смерти

23.03.2005

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1927

Отец: Коссе / Пордала / Иван Ильич

Мать: Коссе Кира Степановна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
19.12.1948

Муж: Заяц Хуян Николай Иванович

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
10.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заяц Хуян Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заяц Хуян Николай Иванович

Смерть
23.03.2005
Украина Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна / с. Нова Каракуба
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