Коссе (Узбек) Кира Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоссе (Узбек) Кира Степановна

Коссе (Узбек) Кира Степановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1892

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Узбек Степан Архипович

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.01.1927

Дочь: Заяц Хуян Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Коссе / Пордала / Иван Ильич

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коссе / Пордала / Иван Ильич

Смерть
1972
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close