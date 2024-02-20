Коссе (Узбек) Кира Степановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1892
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Узбек Степан Архипович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.01.1927
Дочь: Заяц Хуян Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Коссе / Пордала / Иван Ильич
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Похороны
Неизвестно
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна