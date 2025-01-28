Покровский Егор Арсеньевич 13.01.1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Покровский Егор Арсеньевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.01.1834, Тверская губерния, Российская Империя

умер 28.10.1895, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Покровская (Толстая) Мария Николаевна1842 г.р.
Дети
Оранжереева (Покровская) Лидия Егоровна1861 г.р.
Покровская Мария Егоровна01.09.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Покровская (Толстая) Мария Николаевна

Бракосочетание
08.07.1860

Жена: Покровская (Толстая) Мария Николаевна

Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Оранжереева (Покровская) Лидия Егоровна

Мать ребёнка: Покровская (Толстая) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1872

Дочь: Покровская Мария Егоровна

Мать ребёнка: Покровская (Толстая) Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.01.1883

Дочь: Покровская Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Покровская (Толстая) Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
28.10.1895
Москва, город федерального значения Москва

Место погребения: Ваганьковское кладбище, Москва, Россия

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