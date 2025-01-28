Покровский Егор Арсеньевич
мужской, родился 13.01.1834, Тверская губерния, Российская Империя
умер 28.10.1895, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
Покровская Мария Егоровна01.09.1872 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Покровская (Толстая) Мария Николаевна
Бракосочетание
08.07.1860
Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Оранжереева (Покровская) Лидия Егоровна
Мать ребёнка: Покровская (Толстая) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1872
Дочь: Покровская Мария Егоровна
Мать ребёнка: Покровская (Толстая) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
22.01.1883
Дочь: Покровская Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Покровская (Толстая) Мария Николаевна
Смерть
28.10.1895