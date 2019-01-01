село Михайловское, село Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Михайловское

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1868 г. По жалобе крестьянина Тверского уезда Васильевской волости села Михайловского Ивана Ширипанова на губернское присутстви Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
189Михайловское, с. вл.при р. Ведемье.12станов. кварт.113368397Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Тверской уезд
С. Васильевское и Михайловское с дер. и пуст.4Гр. Софья Ив. Борх17958575

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Васильевская волость
287. Михайловское, село бывшее владельческое, при реке Ведемье, дворов 75, жителей 511, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, 4 лавки. В Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Тверской уезд, Васильевская волость
село Михайловское

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Васильевская волость
21Михайловское80

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
110565Михайловскоесело56°58'35°53'O-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
28620440101с Михайловскоесело
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