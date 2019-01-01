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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1868 г. По жалобе крестьянина Тверского уезда Васильевской волости села Михайловского Ивана Ширипанова на губернское присутстви Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
189Михайловское, с. вл.при р. Ведемье.12станов. кварт.113368397Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Тверской уезд
С. Васильевское и Михайловское с дер. и пуст.4Гр. Софья Ив. Борх17958575
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
287. Михайловское, село бывшее владельческое, при реке Ведемье, дворов 75, жителей 511, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, 4 лавки. В Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Михайловское
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
21Михайловское801¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110565Михайловскоесело56°58'35°53'O-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28620440101с Михайловскоесело