Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Федор Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ефим Ефимович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно