Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Федор Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ефим Ефимович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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