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Кожанов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Около 1865

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кожанов Степан Ефимович

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кожанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Кожанова Анна Яковлевна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кожанова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожанова Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Около 1865