Кожанов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиОколо 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Кожанов Степан Ефимович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Кожанова Анна Яковлевна
Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кожанова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожанова Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Около 1865