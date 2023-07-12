Кожанов Степан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 или 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1819
Отец: Кожанов Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ульяния Степановна
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кожанов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евфросиния Степановна
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно