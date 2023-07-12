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Кожанов Степан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 или 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 или 1819

Отец: Кожанов Ефим Петрович

Мать: Кожанова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кожанов Иван Степанович

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ульяния Степановна

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кожанов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евфросиния Степановна

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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