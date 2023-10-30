Глебова (Трубецкая) Софья Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1854
Дата смерти07.09.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1854
Титул: княжна
Бракосочетание
07.07.1878
Москва, город федерального значения Москва
Крупный землевладелец: родовое имение Тарасково в Епифанском уезде Тульской губернии (600 десятин), приобретенные 11000 десятин в Ставропольской губернии и Терской области, а также 700 десятин в Тульс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1936