Глебова (Трубецкая) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Трубецкая) Софья Николаевна

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Место рождения

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.11.1854

Дата смерти

07.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1854

Отец: Трубецкой Николай Петрович

Мать: Трубецкая Любовь Васильевна

Ахтырка, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Титул: княжна
Бракосочетание
07.07.1878

Муж: Глебов Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Крупный землевладелец: родовое имение Тарасково в Епифанском уезде Тульской губернии (600 десятин), приобретенные 11000 десятин в Ставропольской губернии и Терской области, а также 700 десятин в Тульс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1936
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