Глебов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения07.08.1848
Дата смерти16.02.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1869
Окончил обучение в 5-й Московской гимназии
Образование
1872
1872 Москва, Российская империя, Окончил Петровскую сельскохозяйственную академию
Работа или профессия
1873
Поступил на службу в канцелярию московского генерал-губернатора
Военная служба
1877
Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов состоял уполномоченным Красного Креста в передовом отряде 8-го корпуса генерала Ф. Ф. Радецкого и, перейдя вместе с ним Балканы, помогал раненым на Шипке... Показать все
Бракосочетание
07.07.1878
Жена: Глебова Софья Николаевна
Крупный землевладелец: родовое имение Тарасково в Епифанском уезде Тульской губернии (600 десятин), приобретенные 11000 десятин в Ставропольской губернии и Терской области, а также 700 десятин в Тульс... Показать все
Работа или профессия
1878
После излечения вернулся в Тулу и служил на выборных должностях в Тульской губернии: почетный мировой судья по Веневскому и Епифанскому уездам, гласный Епифанского уездного и губернского земских собра... Показать все
Военная служба
1878
Работал в лазарете 30-й пехотной дивизии под Плевной и имел в своем ведении отдельный отряд. Награждён орденом Святого Владимира 4-й ст. с мечами. Заболел сыпным тифом, лечился в Адрианополе
Работа или профессия
1883
1883 Награждён орденом Святой Анны 2-й ст.
Работа или профессия
1885
Организовал в Ставропольской и Тверской губерниях большие сельские хозяйства. Приобрёл большое степное овцеводство, которое со временем приобрело известность по всей России. В имении Софиевка имел рыс... Показать все
Работа или профессия
1891
Во время неурожая явился одним из деятельных уполномоченных (от Тульской губернии) по организации общественных работ при главноуполномоченном М. Н. Анненкове
Работа или профессия
1899
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Учредил Сельскохозяйственный промышленный банк, где несколько лет состоял председателем правления
Работа или профессия
1902
Председатель правления Челекено-Дагестанского нефтяного общества
Работа или профессия
1904
Состоял почётным попечителем Тульской гимназии и членом Тульского отдела Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Дослужился до чина действительного статского советника
Работа или профессия
14.04.1906
Избран членом Государственного совета от съезда землевладельцев Ставропольской губернии
Работа или профессия
1907
Награждён орденом Святого Владимира 3-й ст.
Работа или профессия
1909
1909 Москва, Российская империя, Переизбран членом Государственного совета. Входил в группу центра
Работа или профессия
1912
Выбыл из состава Госсовета за окончанием срока полномочий
Работа или профессия
1914
Награждён орденом Святого Станислава 1-й ст.
Эмиграция
1916
Член правления Углепромышленного акционерного общества Подмосковного района. Вывез свою семью на Кавказ, а затем во Францию, куда впоследствии эмигрировал и сам
Работа или профессия
1921
Член Главного комитета и строительной комиссии по сооружению Сергиевского подворья в Париже
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1926
Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Похоронен на кладбище Батиньоль