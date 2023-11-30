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Глебов Владимир Петрович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

07.08.1848

Дата смерти

16.02.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Образование
1869
Москва, город федерального значения Москва
Окончил обучение в 5-й Московской гимназии
Образование
1872
Москва, город федерального значения Москва
1872 Москва, Российская империя, Окончил Петровскую сельскохозяйственную академию
Работа или профессия
1873
Москва, город федерального значения Москва
Поступил на службу в канцелярию московского генерал-губернатора
Военная служба
1877
Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов состоял уполномоченным Красного Креста в передовом отряде 8-го корпуса генерала Ф. Ф. Радецкого и, перейдя вместе с ним Балканы, помогал раненым на Шипке... Показать все
Бракосочетание
07.07.1878

Жена: Глебова Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Крупный землевладелец: родовое имение Тарасково в Епифанском уезде Тульской губернии (600 десятин), приобретенные 11000 десятин в Ставропольской губернии и Терской области, а также 700 десятин в Тульс... Показать все
Работа или профессия
1878
Тула, город Тула, Тульская область
После излечения вернулся в Тулу и служил на выборных должностях в Тульской губернии: почетный мировой судья по Веневскому и Епифанскому уездам, гласный Епифанского уездного и губернского земских собра... Показать все
Военная служба
1878
Работал в лазарете 30-й пехотной дивизии под Плевной и имел в своем ведении отдельный отряд. Награждён орденом Святого Владимира 4-й ст. с мечами. Заболел сыпным тифом, лечился в Адрианополе
Работа или профессия
1883
Москва, город федерального значения Москва
1883 Награждён орденом Святой Анны 2-й ст.
Работа или профессия
1885
Организовал в Ставропольской и Тверской губерниях большие сельские хозяйства. Приобрёл большое степное овцеводство, которое со временем приобрело известность по всей России. В имении Софиевка имел рыс... Показать все
Работа или профессия
1891
Во время неурожая явился одним из деятельных уполномоченных (от Тульской губернии) по организации общественных работ при главноуполномоченном М. Н. Анненкове
Работа или профессия
1899
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Учредил Сельскохозяйственный промышленный банк, где несколько лет состоял председателем правления
Работа или профессия
1902
Председатель правления Челекено-Дагестанского нефтяного общества
Работа или профессия
1904
Состоял почётным попечителем Тульской гимназии и членом Тульского отдела Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Дослужился до чина действительного статского советника
Работа или профессия
14.04.1906
Москва, город федерального значения Москва
Избран членом Государственного совета от съезда землевладельцев Ставропольской губернии
Работа или профессия
1907
Москва, город федерального значения Москва
Награждён орденом Святого Владимира 3-й ст.
Работа или профессия
1909
Москва, город федерального значения Москва
1909 Москва, Российская империя, Переизбран членом Государственного совета. Входил в группу центра
Работа или профессия
1912
Москва, город федерального значения Москва
Выбыл из состава Госсовета за окончанием срока полномочий
Работа или профессия
1914
Москва, город федерального значения Москва
Награждён орденом Святого Станислава 1-й ст.
Эмиграция
1916
Член правления Углепромышленного акционерного общества Подмосковного района. Вывез свою семью на Кавказ, а затем во Францию, куда впоследствии эмигрировал и сам
Работа или профессия
1921
Член Главного комитета и строительной комиссии по сооружению Сергиевского подворья в Париже
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.02.1926
Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Франция
Похоронен на кладбище Батиньоль
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