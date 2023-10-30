Любимова (Любимова) Надежда Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1893 ст.
Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 272 № 34ж)
Крещение
23.09.1893 ст.
В - г. Перми мещанская дочь девица Антонина Васильевна Баранова Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 272 № 34ж)
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
жених - дер. Мось запасный рядовой, 25 лет, 1 браком, правосл невеста - дер. Мартьяновой крестьянская девица 18 лет, 1 браком, правосл Источник: ГАПК Ф __ Оп __ Д ___ стр ___ №10
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Муж: не указан
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1914 ст.
Сын: Любимов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Любимов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно