Любимова (Любимова) Надежда Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Любимова) Надежда Прокопьевна

Место рождения

Мартьяново, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1893 ст.

Отец: Любимов Прокопий - Прокофий Михайлович

Мать: Любимова Феодора Петровна

Мартьяново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 272 № 34ж)
Крещение
23.09.1893 ст.
В - г. Перми мещанская дочь девица Антонина Васильевна Баранова Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 184 стр 272 № 34ж)
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Муж: Любимов Василий Михайлович

жених - дер. Мось запасный рядовой, 25 лет, 1 браком, правосл невеста - дер. Мартьяновой крестьянская девица 18 лет, 1 браком, правосл Источник: ГАПК Ф __ Оп __ Д ___ стр ___ №10
Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Муж: не указан

Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1914 ст.

Сын: Любимов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Любимов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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