Любимов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1914 ст.

Отец: Любимов Василий Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Крещение
31.01.1914 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - дядя, брат матери Яков Прокопьевич Любимов
Смерть
Неизвестно

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