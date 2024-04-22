Любимов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1914 ст.
Отец: Любимов Василий Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
31.01.1914 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - дядя, брат матери Яков Прокопьевич Любимов
Смерть
Неизвестно