Анисимова Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Просковья

Место рождения

Волчовка (? Волчиха)

Дата рождения

1909

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

МВ
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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Фёдор

Мать: Аксинья

Волчовка (? Волчиха)
Рождение ребёнка
09.05.1933

Сын: Анисимов Иван

Отец ребёнка: Анисимов Алексей

Рождение ребёнка
01.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Алексей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Алексей

Смерть
1959
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия