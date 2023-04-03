Анисимова Просковья
Место рожденияВолчовка (? Волчиха)
Дата рождения1909
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1933
Сын: Анисимов Иван
Отец ребёнка: Анисимов Алексей
Рождение ребёнка
01.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Алексей
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Алексей
Смерть
1959
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Муравлянка, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия