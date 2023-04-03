Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анисимова Просковья

Отец ребёнка: Фёдор

Волчовка (? Волчиха)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Карп (Карпай)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп (Карпай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Марфа

Отец ребёнка: Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Смерть
Неизвестно
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