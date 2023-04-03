Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анисимова Просковья
Отец ребёнка: Фёдор
Волчовка (? Волчиха)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Карп (Карпай)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп (Карпай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Марфа
Отец ребёнка: Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор
Смерть
Неизвестно