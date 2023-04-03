Анисимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1933

Отец: Анисимов Алексей

Мать: Анисимова Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно