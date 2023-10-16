Кириллов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Матвей

Кириллов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Федоров Кирилл

Мать: Якимова Марфа

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матвеева Степанида

Мать ребёнка: Алексеева Устинья

Рождение ребёнка
19.02.1849

Сын: Матвеев Тимофей

Мать ребёнка: Алексеева Устинья

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матвеева Орина

Мать ребёнка: Алексеева Устинья

Рождение ребёнка
20.09.1856

Сын: Матвеев Семен

Мать ребёнка: Алексеева Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Устинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close