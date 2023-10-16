Кириллов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Федоров Кирилл
Мать: Якимова Марфа
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матвеева Степанида
Мать ребёнка: Алексеева Устинья
Рождение ребёнка
19.02.1849
Сын: Матвеев Тимофей
Мать ребёнка: Алексеева Устинья
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матвеева Орина
Мать ребёнка: Алексеева Устинья
Рождение ребёнка
20.09.1856
Сын: Матвеев Семен
Мать ребёнка: Алексеева Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Устинья
Смерть
Неизвестно