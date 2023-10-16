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Матвеев Тимофей
Матвеев Тимофей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1849
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Кириллов Матвей
1821 г.р.
Мать
Алексеева Устинья
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1849
Отец:
Кириллов Матвей
Мать:
Алексеева Устинья
Смерть
1851
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