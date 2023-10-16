Матвеев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Тимофей

Матвеев Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1849

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1849

Отец: Кириллов Матвей

Мать: Алексеева Устинья

Смерть
1851
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close