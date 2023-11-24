Бондаренко Лукерья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Лукерья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Бондаренко Павел Гаврилович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бондаренко Ларион Павлович

Отец ребёнка: Бондаренко Павел Гаврилович

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Павел Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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