Бондаренко Павел Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1831
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Бондаренко Лукерья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бондаренко Ларион Павлович
Мать ребёнка: Бондаренко Лукерья Афанасьевна
Рождение ребёнка
19.11.1873
Сын: Бондаренко Григорий Павлович
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Николаевна
Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно