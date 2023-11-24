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Бондаренко Павел Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1831

Отец: Бондаренко Гаврила Прокофьевич

Мать: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Бондаренко Лукерья Афанасьевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бондаренко Ларион Павлович

Мать ребёнка: Бондаренко Лукерья Афанасьевна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.11.1873

Сын: Бондаренко Григорий Павлович

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Николаевна

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Лукерья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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