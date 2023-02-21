Савельева (Хожалова) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1928
Дата смерти11.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Юрий
Смерть
11.08.1973