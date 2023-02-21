Савельева (Хожалова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Хожалова) Евгения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1928

Дата смерти

11.08.1973

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1928

Отец: Хожалов Николай Фролович

Мать: Хожалова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Юрий

Смерть
11.08.1973
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