Хрусталева (Маркова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрусталева (Маркова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954

Отец: Марков Василий Петрович

Мать: Маркова Фаина Ивановна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.08.1978

Сын: Хрусталева Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Хрусталев Геннадий Константинович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1986

Сын: Хрусталев Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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