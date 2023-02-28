Хрусталева (Маркова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954
Отец: Марков Василий Петрович
Мать: Маркова Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1978
Сын: Хрусталева Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Хрусталев Геннадий Константинович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1986
Сын: Хрусталев Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан