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Хрусталева Геннадий Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1978

Отец: Хрусталев Геннадий Константинович

Мать: Хрусталева Ольга Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.2007

Сын: Хрусталев Никита Геннадьевич

Мать ребёнка: Хрусталева Марина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрусталоева Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Хрусталева Марина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрусталева Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Хрусталева Марина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрусталева Марина Николаевна

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