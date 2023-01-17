Хрусталева Геннадий Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.08.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1978
Рождение ребёнка
17.07.2007
Сын: Хрусталев Никита Геннадьевич
Мать ребёнка: Хрусталева Марина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрусталоева Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Хрусталева Марина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрусталева Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Хрусталева Марина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно