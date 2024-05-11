Рыбакова (Полякова) Цецилия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1903 или 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 или 1908
Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Судя по фотографии, Циня и Роня Поляковы примерно одного возраста, даты их рождения отличаются не более, чем на 3-4 года. Поэтому Циня могла родиться или в 1903 году (только за этот и за 1899 год мет... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыбаков Лазарь Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыбаков Лазарь Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Смерть
Неизвестно