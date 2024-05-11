Рыбакова (Полякова) Цецилия Яковлевна 1903 или 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбакова (Полякова) Цецилия Яковлевна

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Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

1903 или 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 или 1908

Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Мать: Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Судя по фотографии, Циня и Роня Поляковы примерно одного возраста, даты их рождения отличаются не более, чем на 3-4 года. Поэтому Циня могла родиться или в 1903 году (только за этот и за 1899 год мет... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Павел Лазаревич

Отец ребёнка: Рыбаков Лазарь Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Яков Лазаревич

Отец ребёнка: Рыбаков Лазарь Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Лазарь Маркович

Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Смерть
Неизвестно

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