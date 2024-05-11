Рыбаков Лазарь Маркович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбаков Лазарь Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Павел Лазаревич

Мать ребёнка: Рыбакова (Полякова) Цецилия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Яков Лазаревич

Мать ребёнка: Рыбакова (Полякова) Цецилия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова (Полякова) Цецилия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Смерть
Неизвестно

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