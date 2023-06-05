Вьюрков Денис Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Вьюрков Давид Евтеевич
Рождение ребёнка
22.03.1852
Сын: Юрков Яков Денисович
Мать ребёнка: Юркова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
22.03.1852
Мать ребёнка: Юркова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
08.04.1854
Дочь: Юркова Александра Денисовна
Мать ребёнка: Юркова Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно