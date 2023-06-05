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Вьюрков Денис Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Вьюрков Давид Евтеевич

Мать: Вьюркова Варвара Пименовна

Рождение ребёнка
22.03.1852

Сын: Юрков Яков Денисович

Мать ребёнка: Юркова Елена Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1852

Сын: Юрков Василий Денисович

Мать ребёнка: Юркова Елена Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1854

Дочь: Юркова Александра Денисовна

Мать ребёнка: Юркова Елена Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно