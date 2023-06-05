Юркова Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1852

Сын: Юрков Яков Денисович

Отец ребёнка: Вьюрков Денис Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1852

Сын: Юрков Василий Денисович

Отец ребёнка: Вьюрков Денис Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1854

Дочь: Юркова Александра Денисовна

Отец ребёнка: Вьюрков Денис Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Денис Давидович

Смерть
Неизвестно