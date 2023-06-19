Рядинская Марфа
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Рядинская Прасковья Илларионовна
Отец ребёнка: Рядинский Ларион Тихонович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Рядинская Авдотья Илларионовна
Отец ребёнка: Рядинский Ларион Тихонович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рединский Никифор Илларионович
Отец ребёнка: Рядинский Ларион Тихонович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рединский Виктор Илларионович
Отец ребёнка: Рядинский Ларион Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно