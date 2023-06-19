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Рядинская Марфа

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Рядинская Прасковья Илларионовна

Отец ребёнка: Рядинский Ларион Тихонович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Рядинская Авдотья Илларионовна

Отец ребёнка: Рядинский Ларион Тихонович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Рединский Никифор Илларионович

Отец ребёнка: Рядинский Ларион Тихонович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Рединский Виктор Илларионович

Отец ребёнка: Рядинский Ларион Тихонович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рядинский Ларион Тихонович

Смерть
Неизвестно