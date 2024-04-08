Рединский (Рядинский) Никифор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединский (Рядинский) Никифор Илларионович

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Рединский Илларион Тихонов

Мать: Рядинская Марфа

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
или 1896 год
Место жительства
С ?.11.1902 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Переселился с родителями из Курской губернии, Корочанского уезда, Яблоновской уезда, с. Большое Яблоново в деревню Шушь Шарыповской волости
Бракосочетание
28.09.1914 ст.

Жена: Рединская Елена Дамиановна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Жених 18 лет, крестьянин д. Шушь, первым браком. Невеста 19 лет, крестьянская девица, первым браком, оба православные. Поручители: по жениху: д. Шушь крестьяне Прохор Никитов Замятин и Алексей Михай... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.

Сын: Рединский Павел Никифорович

Мать ребёнка: Рединская Елена Дамиановна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
4.10.1915 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Григорий Митрофанов Мажугин и крестьянская девица Матрена Симеона Пинчукова
Рождение ребёнка
24.02.1932

Сын: Рединский Валентин Никифорович

Мать ребёнка: Рединская Клавдия Николаевна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1932

Жена: Рединская Клавдия Николаевна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Военная награда
15.12.1943
Медаль «За боевые заслуги», рядовой, лабораторист Подвижного артиллерийского склада Гвардейской Краснознаменной артдивизии Р.Г.К. Призван 1.06.1942 года, с 18.04.1943 центральный фронт, с 5.10.1943 - ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Степанида Никифоровна

Мать ребёнка: Рединская Клавдия Николаевна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбородникова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Рединская Клавдия Николаевна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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