Рединский (Рядинский) Никифор Илларионович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Рединский Илларион Тихонов
Мать: Рядинская Марфа
или 1896 год
Место жительства
С ?.11.1902 ст.
Переселился с родителями из Курской губернии, Корочанского уезда, Яблоновской уезда, с. Большое Яблоново в деревню Шушь Шарыповской волости
Бракосочетание
28.09.1914 ст.
Жених 18 лет, крестьянин д. Шушь, первым браком. Невеста 19 лет, крестьянская девица, первым браком, оба православные. Поручители: по жениху: д. Шушь крестьяне Прохор Никитов Замятин и Алексей Михай... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1915 ст.
Сын: Рединский Павел Никифорович
Мать ребёнка: Рединская Елена Дамиановна
4.10.1915 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Григорий Митрофанов Мажугин и крестьянская девица Матрена Симеона Пинчукова
Рождение ребёнка
24.02.1932
Сын: Рединский Валентин Никифорович
Мать ребёнка: Рединская Клавдия Николаевна
Бракосочетание
До 1932
Военная награда
15.12.1943
Медаль «За боевые заслуги», рядовой, лабораторист Подвижного артиллерийского склада Гвардейской Краснознаменной артдивизии Р.Г.К. Призван 1.06.1942 года, с 18.04.1943 центральный фронт, с 5.10.1943 - ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Степанида Никифоровна
Мать ребёнка: Рединская Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безбородникова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Рединская Клавдия Николаевна
Смерть
Неизвестно