Тезиева (Мамсурова) Дыгула
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамсуров Касполат
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тезиев Угалук
Отец ребёнка: Тезиев Агубе Тепсаевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тезиев Анзор
Отец ребёнка: Тезиев Агубе Тепсаевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Хадизат
Отец ребёнка: Тезиев Агубе Тепсаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно