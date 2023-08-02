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Тезиев Угалук
Тезиев Угалук
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Пол
Мужской
Отец
Тезиев Агубе Тепсаевич
1874 г.р.
Мать
Тезиева (Мамсурова) Дыгула
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Тезиев Агубе Тепсаевич
Мать:
Тезиева Дыгула
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