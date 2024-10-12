Ананьев Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
09.11.1868 ст.
Трофима Иванова Ананьева сын Иван Трофимов 20 Романа Саватьева Мокроусова дочь девица Параскева Романовна 20
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Ананьева (Мокроусова) Параскева Романовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Ананьев Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Ананьева (Мокроусова) Параскева Романовна
Смерть
Неизвестно