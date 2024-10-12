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Ананьев Иван Трофимович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ананьев Трофим Иванович

Мать: Ананьева (Енгалычева) Анастасия Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1868 ст.

Жена: Ананьева (Мокроусова) Параскева Романовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Трофима Иванова Ананьева сын Иван Трофимов 20 Романа Саватьева Мокроусова дочь девица Параскева Романовна 20
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ананьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ананьева (Мокроусова) Параскева Романовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Ананьев Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Ананьева (Мокроусова) Параскева Романовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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