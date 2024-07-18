Ананьева (Енгалычева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1840 ст.
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ананьев Николай Трофимович
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ананьев Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ананьев Прокопий Трофимович
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ананьев Моисей Трофимович
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ананьев Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ананьева Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ананьева Феоктиста Трофимовна
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ананьева Варвара Трофимовна
Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно