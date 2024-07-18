Ананьева (Енгалычева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Енгалычева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1840 ст.

Муж: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ананьев Максим Трофимов

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ананьев Николай Трофимович

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ананьев Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ананьев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ананьев Прокопий Трофимович

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ананьев Моисей Трофимович

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ананьев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ананьева Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ананьева Феоктиста Трофимовна

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ананьева Варвара Трофимовна

Отец ребёнка: Ананьев Трофим Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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