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Ловчиков Дмитрий Кириллович

Место рождения

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ловчиков Кирилл Прокофьевич

Мать: не указана

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Ловчикова Надежда Ивановна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.10.1887

Сын: Ловчиков Михаил

Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Ивановна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ловчиков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Ивановна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Ловчиков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Ивановна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область