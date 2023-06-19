Ловчиков Дмитрий Кириллович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Ловчиков Кирилл Прокофьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887
Рождение ребёнка
30.10.1887
Сын: Ловчиков Михаил
Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ловчиков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ловчиков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно