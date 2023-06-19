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Ловчиков Михаил Дмитриевич

Место рождения

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ловчиков Дмитрий Кириллович

Мать: Ловчикова Надежда Ивановна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.04.1915

Сын: Ловчиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Андреевна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ловчиков Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Андреевна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловчикова Надежда Андреевна

Смерть
Неизвестно
Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область