Ловчиков Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
07.04.1915
Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ловчиков Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ловчикова Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно