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Дмитревский Иван Васильевич
Дмитревский Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1856
Пол
Мужской
Отец
Дмитревский Василий Абрамович
1829 г.р.
Мать
Дмитревская (Мудрова) Анна Васильевна
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1856
Отец:
Дмитревский Василий Абрамович
Мать:
Дмитревская Анна Васильевна
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