Дмитревская (Мудрова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1884
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Мудров Василий
Мать: Мудрова ?
Рождение ребёнка
10.10.1851
Сын: Дмитревский Константин Васильевич
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Дмитревский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Рождение ребёнка
07.09.1856
Сын: Дмитревский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Рождение ребёнка
29.09.1857
Сын: Дмитревский Константин Васильевич
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Murom, gorod Murom, Vladimir Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Добротворская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Рождение ребёнка
01.04.1864
Сын: Дмитревский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Рождение ребёнка
15.05.1866
Дочь: Деева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Дмитревский Федор Васильевич
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Луговая Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1884