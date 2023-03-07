Дмитревская (Мудрова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитревская (Мудрова) Анна Васильевна

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мудров Василий

Мать: Мудрова ?

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.10.1851

Сын: Дмитревский Константин Васильевич

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Дмитревский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.09.1856

Сын: Дмитревский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Рождение ребёнка
29.09.1857

Сын: Дмитревский Константин Васильевич

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Murom, gorod Murom, Vladimir Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Добротворская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.04.1864

Сын: Дмитревский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.05.1866

Дочь: Деева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Дмитревский Федор Васильевич

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Луговая Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Дмитревский Василий Абрамович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитревский Василий Абрамович

Смерть
1884
Муром, округ Муром, Владимирская область
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